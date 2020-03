Coronavirus – Die aktuelle Lage 795 Fälle in Deutschland – Spahn rät von Reisen nach Italien und NRW ab

Italien ist in Europa das am stärksten von Sars-CoV-2-Infektionen getroffene Land. Die Zahl der Infizierten in Italien ist am Samstag von 4636 auf 5883 gestiegen. Die Zahl der Toten kletterte den Angaben der Behörden zufolge von 197 auf 233. Positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurde auch der Chef der in Rom mitregierenden Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti. Es gehe ihm gut, er müsse aber zunächst zu Hause in Quarantäne bleiben, erklärte der 54-jährige Politiker am Samstag.