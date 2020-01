Coronavirus „Wenn sich die Lage verschärft, sind wir weg hier“

Für den Leuchtenkonzern Osram, der mehrere Werke in China betreibt, hat das Coronavirus bislang keine Auswirkungen – auch wenn die Fabriken von Osram derzeit weitgehend stillstehen. „Osram hat wie jedes Jahr und wie in China landesweit üblich, Werke und Standorte über das chinesische Neujahrsfest geschlossen“, heißt es aus dem Unternehmen. Das Werk für optische Halbleiter in Wuxi würde hingegen sogar über die Feiertage betrieben, wenngleich mit reduzierter Kapazität. Nachdem die chinesische Zentralregierung entschieden hat, die Feiertage bis zum 2. Februar und in einigen Regionen sogar bis zum 9. Februar zu verlängern, bleiben die Werke von Osram dadurch entsprechend länger geschlossen. „Nach derzeitigem Plan wird die Produktion im Regelbetrieb am 3. Februar wieder aufgenommen“, heißt es von Osram. Auswirkungen hat das Coronavirus für den Konzern dennoch: So könnten durch die Reisebeschränkungen manche der Fabrikarbeiter nicht rechtzeitig aus den Ferien zurückkehren. Nähere Angaben zu möglicherweise fehlenden Arbeitern könne Osram noch nicht machen.