Deglobalisierung Die Entflechtung der Finanzmärkte ist ein gefährlicher Irrweg

Zweitens befindet sich die Welt auf dem Weg in einen Technologiekampf in der Digitalwirtschaft zwischen den USA und China, der in beiden Ländern Autarkiebestrebungen schürt und zur ökonomisch ineffizienten Importsubstitution treibt. Von Donald Trump ist man dies gewohnt, aber auch Joe Biden ist mit seiner „Buy American“ Kampagne auf diesem Weg. Zu „Buy American“ passt nicht „Finance with Chinese Capital“, sondern „Finance with US Public Funds“.