Ein Jahr nach Sorbonne-Rede: Macron steigert den Druck in Europa – und auf Lieblingsgegner Orban

Paris/BerlinEin einsames Schiff auf dem Meer – bei Sturm und bei Sonnenschein. Das ist auf einem großen Wandteppich im Wintergarten des Pariser Élyséepalastes zu sehen. Manche interpretieren das Werk des zeitgenössischen Künstlers Pierre Alechinsky als eine Anspielung auf die schwierige Lage von Hausherr Emmanuel Macron. An diesem Mittwoch jährt sich der Tag, an dem der französische Präsident in der Sorbonne-Universität seinen flammenden Appell zur „Neugründung eines souveränen, vereinten und demokratischen Europas“ lancierte.