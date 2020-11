Ex-US-Botschafter Kornblum „Wir befinden uns in der Mitte einer Umwälzung – da müssen wir durch“

Welche Rolle wird Deutschland also in Zukunft für die USA spielen?

Da stehen wir vor großen Veränderungen. Die Digitalisierung wird die Kriterien auch zwischenstaatlicher Beziehungen umwälzen. Die Welt wird in Netzwerke aufgeteilt werden und Deutschland wird der natürliche Hub nicht nur für Europa, sondern für Eurasien sein. Das Land wird der Dolmetscher für Amerika in Eurasien werden. Die Briten, der traditionelle Partner der USA in Europa, haben durch den Brexit an Einfluss verloren und nicht mehr die wirtschaftliche Kraft, um diese Rolle auszufüllen. Wir lieben die Queen und werden immer ein warmes Gefühl zu England haben, aber ein pragmatisches Gefühl haben wir zu Deutschland.



Mehr zum Thema: Handelsdefizit, Verteidigungsausgaben, Nord Stream 2: Warum sich das Verhältnis der USA zu Deutschland nicht entspannen wird – egal, wer im Weißen Haus regiert.