Folgen der US-Wahl „Bei dieser Wahl hat die 'Buy American'-Doktrin von Donald Trump gewonnen“

Was bedeutet das für Europa?

Europa sollte nicht darauf hoffen, dass die USA in der Handelspolitik auf einen Kooperationsmodus einschwenken. Dazu wird der Druck aus einem republikanisch dominierten Repräsentantenhaus zu groß sein. Um es klar zu sagen: Das Exportgeschäft für die deutsche und europäische Industrie wird künftig schwieriger. Im Gegenzug profitieren Unternehmen, die in den USA eigene Produktionsstätten haben. Dies gilt umso mehr, wenn die USA geopolitisch „feindlich“ gesinnte Staaten mehr und mehr aussperren.

An welchen protektionistischen Stellschrauben könnte die US-Regierung noch drehen?

Die aus der Trump-Ära stammenden Zölle werden eher bleiben als verschwinden. Und gegenüber China sind weitere Abschottungsmaßnahmen denkbar. Das Peterson-Institute hat jüngst eine Studie vorgelegt, die zeigt: Wo die USA in den vergangenen Jahren die Zölle auf chinesische Importe erhöht haben, ist das Handelsvolumen deutlich gesunken. Im Zuge einer volkswirtschaftlichen Entkopplungsstrategie gegenüber China – die sich nach dem Ergebnis der Kongresswahlen verstärken dürfte – könnte die US-Regierung hier nachlegen und das innenpolitisch als Schutz des amerikanischen Arbeiters verkaufen. Und es geht nicht nur um den Güterhandel. Wir reden auch über Hürden im Dienstleistungssektor, im Bankenbereich, in der IT-Technologie.