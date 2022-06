Görlachs Gedanken Warum die Nato Putins Griff nach Afrika nicht ignorieren darf

Wenn an diesem Dienstag die Vertreter der Nato-Mitgliedsstaaten in Madrid zu ihrem Gipfel zusammenkommen, wird es vor allem um die Ukraine gehen, aber nicht nur. Denn die russische Aggression richtet sich nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen die gesamte freie Welt. Da Kreml-Diktator Wladimir Putin keine Skrupel hat, durch das Zurückhalten des ukrainischen Getreides Hungersnöte in Afrika zu provozieren, muss sich das Militärbündnis mit den Auswirkungen der russischen Expansion überall auf dem Globus auseinandersetzen. Das fordert zumindest der Gastgeber Spanien, der, wie Portugal, Italien und Griechenland auch, besonders von den Umtrieben Putins in Afrika in Mitleidenschaft gezogen werden würde.



Der Kreml ist schon seit einiger Zeit dabei, seine Macht in Afrika und im Nahen Osten auszuweiten, um jederzeit regionale Konflikte ausnutzen und radikalisieren zu können. Die bisher erfolgreichste russische Operation war die Intervention des Kremls 2015 im Syrienkrieg zugunsten des Horror-Regimes von Assad. Dieses hat die Flüchtlingskrise ausgelöst, die die Länder Europas in ihren Grundfesten erschüttert und in Deutschland, dem Land, das die meisten Kriegsflüchtlinge aus Syrien aufnahm, die antidemokratische, rechtsextremistische AfD in Landtage und den Bundestag gespült hat. Diese Schwächung der Demokratie durch den rechten Rand unterstützt der Kreml nach Leibeskräften mit seinem Sender „Russia Today“.