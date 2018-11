Nord Stream 2 Trumps Waffenarsenal gegen Deutschland

Überhaupt könnte die US-Regierung der deutschen Wirtschaft in den kommenden Monaten das Leben erheblich schwerer machen. An der europäischen Front in Trumps weltweitem Handelskrieg herrscht zwar derzeit eine angespannte Ruhe, in den kommenden Monaten könnten die Konflikte zwischen EU und USA jedoch wieder offen ausbrechen. Die Leidtragenden wären vor allem deutsche Unternehmen. Schließlich regt sich der US-Präsident über kaum etwas so ungehalten auf, wie über das amerikanische Handelsdefizit mit der Bundesrepublik.