USA Die letzten Wirtschaftswähler

Wenn es mit der Wirtschaft in West Virginia aufwärts geht, dann spürt Kim Mack das sofort. Die Präsidentin von Cyclops Industries sitzt in ihrem kleinen Büro in einem windschiefen Haus in South Charleston. Unten in der Werkstatt fertigen derweil ihre Angestellten Sichtvorrichtungen für Industrieanlagen. Vorsichtig fügen sie Spezialglas in stählerne Halterungen ein. So entstehen Sichtvorrichtungen, die etwa in Anlagen der Gas- oder der chemischen Industrie eingebaut werden.