In seiner Rede lobte Trump auch den Annäherungskurs Nordkoreas. „Unsere Geiseln sind heimgekommen, Nukleartests haben aufgehört, und seit mehr als 15 Monaten gab es keinen Raketenstart“, sagte Trump - und lobte sich selbst: „Wenn ich nicht zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden wäre, würden wir jetzt, meiner Meinung nach, in einem großen Krieg gegen Nordkorea stecken.“ Zwar gebe es noch viel Arbeit, doch sei seine Beziehung zu Kim Jong Un gut. In diesem Zusammenhang kündigte Trump auch ein weiteres Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber an. Dieses soll voraussichtlich am 27. und 28. Februar in Vietnam stattfinden. Bei dem Treffen wolle Trump sein Ziel weiterverfolgen, Kim zum Verzicht auf seine Atomwaffen zu bewegen und Frieden auf der koreanischen Halbinsel voranzutreiben. Die Bemühungen seien Teil einer „mutigen neuen Diplomatie“ der USA.