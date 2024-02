Russlands Angriff Ukraine-Krieg zwingt deutsche Wirtschaft zum Umdenken

Ein spürbarer Wandel hat sich auch in der Geldpolitik und an den Kapitalmärkten vollzogen. Fast zehn Jahre hatte die EZB mit den Gefahren der Deflation zu kämpfen und mit ihrer aggressiven Geldpolitik erhebliche Verzerrungen an den Kapitalmärkten verursacht. So schmerzvoll der Anstieg der Inflation auf zeitweise über zehn Prozent auch war, so hat dies der EZB ermöglicht, ihre Geldpolitik wieder zu normalisieren und viele Segmente der Kapitalmärkte wieder zum Funktionieren zu bringen. Natürlich wirkt sich diese Geldpolitik auch in diesem Jahr negativ auf das wirtschaftliche Wachstum und vor allem auf private Investitionen aus. Aber gut funktionierende Kapitalmärkte werden in Zukunft essenziell sein, damit Kapital effizient verteilt und private Investitionen gefördert werden können.