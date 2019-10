Syrien-Offensive Rüstungsexporte in die Türkei nicht vollständig gestoppt

Auch Linken-Chef Bernd Riexinger hat am Samstag in Hamburg einen Stopp aller Rüstungsexporte in die Türkei gefordert. „Alle Waffenexporte an die Türkei müssen sofort gestoppt werden, bereits erteilte Genehmigungen müssen rückgängig gemacht werden“, sagte der Bundesvorsitzende beim Landesparteitag der Hamburger Linken.