Josef Käser ist jetzt 62 Jahre alt und ziemlich wohlhabend, sein Arbeitsvertrag läuft in anderthalb Jahren aus. Er hat also in seinem Berufsleben nicht mehr viel zu verlieren, kann sich Haltung leisten. Und das tut der Niederbayer auch, als Chef eines Weltkonzerns, als CEO „Joe Kaeser“, als „one of 387.000 dedicated Siemens employees“ auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.