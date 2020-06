Truppenreduzierung Trump plant offenbar Abzug von US-Truppen aus Deutschland

In der großen Koalition gibt es Kritik an den Plänen der US-Regierung „Eine Entscheidung über einen möglichen Abzug von US-Truppen aus Deutschland in dieser Größenordnung hätte besser vorher bilateral oder in der Nato beraten werden müssen“, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Henning Otte, am Freitagabend zu Reuters. „Das Auswärtige Amt ist nun aufgefordert, die Hintergründe und Folgen einer solchen Entscheidung zu klären.“ Man müsse abwarten, was die US-Regierung konkret plane.