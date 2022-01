Ukraine-Konflikt: Baerbock führt in Washington Gespräche über Russland-Ukraine-Konflikt

Die Ukraine hingegen strebt die Mitgliedschaft in der Nato unbeeindruckt von Russlands Warnungen weiter an. Sollte es dagegen mit den USA eine Einigung geben, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow am Freitag, dann könne diese zu einer „gewissen Normalisierung und - vielleicht sogar - Verbesserung der gemeinsamen bilateralen Beziehungen“ führen.