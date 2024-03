Seeverteidigungsmission Aspides Deutsche Marine auf den Weltmeeren: Schon jetzt am Limit

Für einen kurzen Moment sucht die Raketenbatterie ihr Ziel am Horizont des Ozeans. Mit einem Ruck schwingt der schwere kofferartige Apparat nach rechts, dann platzt eine kleine Klappe auf seiner Vorderseite aus der Halterung. Ein Geschoss zischt aus der Öffnung, rast knapp über dem Meeresspiegel durch die Gischt. Mit dreifacher Schallgeschwindigkeit zieht die Rakete einen Rauchschweif weit über die offene See. Und explodiert Sekunden später in knapp zehn Kilometer Entfernung als roter Feuerball. Die „RIM 116 RAM“, ein hochmodernes Verteidigungssystem für Kriegsschiffe, hat ihr Ziel im Wasser versenkt. So zeigt es ein Erklärvideo der Bundeswehr zum Einsatz der Fregatte „Hessen“ im Roten Meer.