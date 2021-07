Umstrittene Pipeline Merkel und Europa erringen Pyrrhussieg im Kampf um Nord Stream 2

„Noch so ein Sieg, und wir sind verloren“, rief König Pyrrhus nach seiner verlustreichen Schlacht gegen die Römer. Auch Angela Merkel und die von ihr (noch) geführte Bundesregierung haben ihren offenbar kurz bevorstehenden Erfolg in Sachen Nord Stream 2 teuer erkauft. In Europa ist mit der Durchsetzung des Pipelineprojekts viel Porzellan zerschlagen worden, und auch der Neubeginn der deutsch-amerikanischen Beziehungen nach dem Tief der Trump-Jahre fiel recht holprig aus. Die neue Bundesregierung wird dafür noch einen politischen Preis bezahlen müssen – sowohl in Brüssel als auch in Washington.