Uno-Generaldebatte: Merkel trifft Trump und Irans Präsident Ruhani in New York

Trump hat am Dienstag als einer der ersten Redner bei der Uno-Generaldebatte in New York das Wort ergriffen. In seiner Ansprache hat auch der US-Präsident den Iran für die Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht. Als Reaktion auf die Attacken des Iran in Saudi-Arabien habe die US-Regierung die Sanktionen gegen Teheran weiter verschärft, sagte Trump. „Ich bin bereit zu Beratungen über kleine Veränderungen, Zusätze oder Ergänzungen beim Atomabkommen, falls Sanktionen beseitigt werden sollten“, sagte Ruhani darauf vor Medienvertretern.