US-Außenministerium : Blinken verteidigt Afghanistan-Politik vor Kongress

Mitglieder der Republikanischen Partei kritisieren, dass US-Bürger in den Tagen und Wochen vor dem Abschluss des Rückzugs am 30. August in Afghanistan zurückgelassen worden seien. Demokraten haben die Afghanistan-Politik der Regierung von Biden ebenfalls in Frage gestellt. Sie äußerten sich besorgt über festsitzende Amerikaner, Menschen mit einer Green Card und Afghanen, die es wegen ihrer Zusammenarbeit mit der US-Regierung in den vergangenen 20 Jahren mit Vergeltung durch die Taliban zu tun bekommen könnten.