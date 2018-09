US-Strafzölle China droht USA mit Vergeltung im Handelsstreit

06. September 2018

Das chinesische Handelsministerium warnt die USA vor neuen Strafzöllen. Bild: dpa Bild:

Der Streit um Strafzölle geht in eine neue Runde: Denn auch wenn sowohl die USA als auch China an einem Dialog festhalten wollen, spricht Trump von neuen Strafen in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar.