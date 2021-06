US-Vorschlag: Globale Mindeststeuer für Großkonzerne dürfte Treffen der G7-Finanzminister dominieren

Unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD streben knapp 140 Länder eine Steuerreform mit zwei Säulen an, einer globalen Mindeststeuer und einer neuen Form der Besteuerung digitaler Dienstleistungen. Für die Mindeststeuer haben die USA mindestens 15 Prozent vorgeschlagen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte Reuters am Mittwoch gesagt, die internationale Debatte werde sich in diese Richtung entwickeln.