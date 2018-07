Wirtschaft im Weitwinkel: Protektionistische Politik kostet Wachstum und Wohlstand

Die Inflation dürfte sich in einem solchen Umfeld zunächst beschleunigen. Erst wenn es nach einigen Jahren zu keinen weiteren Zöllen und anderen begleitenden Maßnahmen mehr kommt, wird sich der Anstieg der Verbraucherpreise wieder spürbar verlangsamen. Protektionistische Politik kostet also Wachstum und Wohlstand, bei einer zunächst höheren Inflation.



Die Globalisierung der Weltwirtschaft in den zurückliegenden Jahrzehnten hat auch am Kapitalmarkt erhebliche Spuren hinterlassen: Sowohl die Leitzinsen als auch die Renditen in den wichtigen Industrieländern liegen historisch gesehen auf sehr niedrigen Niveaus. Mit dem aktuellen Populismus und den daraus resultierenden Handelskonflikten scheint all dies auf dem Prüfstand zu stehen. Dabei hat gerade auch die Einbindung der Schwellenländer in den Welthandel insgesamt zu einer niedrigen Inflation in den Industrieländern geführt. Somit mussten die Zentralbanken nicht mehr latent auf dem Bremspedal stehen, um möglichen Preisgefahren vorzubeugen. Die Leitzinsen wurden nicht mehr in dem Maße angehoben wie zuvor.