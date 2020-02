Kemmerich zurückgetreten FDP drückt Reset-Knopf für Thüringen

Es ist eine ausgeklügelte Choreographie zwischen Berlin und Thüringen. In dem Moment, in dem in der Hauptstadt der Koalitionsausschuss auseinandertritt, verkündet Thüringens Ministerpräsident: Ich schmeiße sofort hin. Es ist der Versuch, in einer brenzligen Lage den Druck aus dem Kessel zu nehmen – im Land wie in der Koalition im Bund, die sich mal wieder in einer Krise zusammenrauft. Mit der Erklärung des FDP-Politikers Thomas Kemmerich ist der Reset-Knopf gedrückt, der Neustart erzwungen – doch gelöst ist gar nichts.