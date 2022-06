Alarmstufe Gas Habecks Preisbremse beim Gas-Alarm wird sich rächen

Auch an den Paragrafen selbst will man nun nochmal ran, um ihn ein Stück weit zu entschärfen. Nachvollziehbar ist das. Und dennoch das falsche Zeichen. Denn der Preis diszipliniert mehr als jeder Appell, auch als jede Versteigerung. Und vor allem: Er diszipliniert schneller. Und aufs Tempo kommt es jetzt an. Deutschland muss runter vom Gas. So schnell als möglich. Deshalb tut sich die Regierung mit der wattierten Alarmstufe keinen Gefallen.



