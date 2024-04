Ampel-Regierung So will Lindner sich, Deutschland und die FDP retten

Dabei ist die große Mehrheit der Bevölkerung mit der Ampel unzufrieden. Diese Regierung hat den Sozialstaat überreizt, lautet die überwiegende Stimmung laut Umfragen. Wer in der S-Bahn zur Arbeit fährt oder mit Handwerkern in einen Smalltalk gerät, erlebt den Unmut der arbeitenden Bevölkerung tagtäglich. Tenor: Wer nicht arbeitet, kassiere inzwischen übers Bürgergeld und andere Sozialleistungen fast das gleiche Einkommen und bekomme zudem eine Wohnung zu fast jedem Preis gestellt. Kann ja wohl nicht wahr sein!



Lindner spricht dies jetzt öffentlich aus und an. Das Bürgergeld werde von einer Mehrheit der Bevölkerung als ungerecht empfunden, weil es zu wenig Anreize zur Arbeitsaufnahme enthalte. Nun will der Finanzminister diese „Fehlentwicklungen korrigieren“. Dazu gehören eben weitergehende Entlastungen durch höhere Grundfreibeträge, um wieder einen Lohnabstand zu den Bürgergeldempfängern zu schaffen. Das reicht Lindner aber nicht, um Balance zwischen Sozialleistungen und Leistungsgerechtigkeit herzustellen. Er will gleichzeitig mit Blick auf die wieder rasch gesunkene Inflation die massive Erhöhung des Bürgergeldes um zuletzt zwölf Prozent teilweise rückgängig machen.