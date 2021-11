Wie also steht es um die Klarheit? Hat der Bund seine Versprechen gehalten?



Ein erster Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums zeigt nun, dass sich der Bund der Hälfte seines ausgegebenen Ziels an neuen Stellen annähert: Seit Januar 2019 wurden in den Regionen 2140 Stellen neu besetzt. Gut 1270 Stellen entstanden dabei im Lausitzer Revier, mehr als 1000 davon in Brandenburg, der Rest in Sachsen. Gut 570 Stellen sind es im Mitteldeutschen Revier, davon fast 480 in Sachsen, gut 100 in Sachsen-Anhalt. Im Rheinischen Revier wurden bislang gut 280 Stellen geschaffen.