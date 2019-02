 Aus für Lockheed Martin: Bundeswehr entscheidet sich gegen US-Tarnkappenbomber F-35

An der sogenannten nuklearen Teilhabe will die Bundesregierung trotz der Ausmusterung des Tornados festhalten. „Wir wollen die Rolle und die Fähigkeiten des Tornado erhalten“, hieß es. Die Luftwaffe hat bisher in Büchel rund 45 Tornado-Jets stationiert, die im Krisenfall amerikanische Atombomben zum Ziel tragen sollen. Andere deutsche Flugzeuge verfügen über diese Fähigkeit nicht.