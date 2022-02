Aus für Nord Stream 2: Unsere Energieversorgung muss schneller umgebaut werden

Nach diesem Stopp, der die Energiesicherheit in Deutschland betrifft, muss die Bundesregierung zügig einen Plan ausarbeiten, insgesamt von russischen Energielieferungen unabhängiger zu werden. Die Abhängigkeit ist groß – auch bereits ohne die Pipeline Nord Stream 2 von Russland unter der Ostsee bis Mecklenburg-Vorpommern, die noch im Genehmigungsverfahren war. Dieses Ausgeliefertsein sollte schnell vermindert werden, auch wenn nicht im gleichen Tempo fossile Brennstoffe wie aus Russland durch erneuerbare Quellen ersetzt werden können.



34 Prozent der Erdölimporte Deutschlands stammen aus dem Russland, das sich zunehmend weniger um Regeln und Völkerrecht im Verhältnis mit anderen Staaten schert. Gut 50 Prozent des deutschen Erdgas-Verbrauchs stammen aus russischen Lieferungen. Außerdem stammen 45 Prozent der Steinkohle, die in Kraftwerken und die in der Stahlproduktion hier verfeuert wird, von dort. Steinkohle-Kraftwerke decken noch knapp zehn Prozent des deutschen Strombedarfs.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt. Der Kremlchef ordnete zudem an, russische Soldaten in die Ostukraine zu entsenden. Er plant damit zum zweiten Mal nach 2014 einen Einmarsch ins Nachbarland. Nun also wird aus dem schwelenden Konflikt und der ständigen Regelüberschreitung Putins eine offene Krise, womöglich ein offener Krieg mit russischen Soldaten in der Ukraine.