Bundeshaushalt Warum auch 2023 die Schuldenbremse wackelt

Und so will es auch der Finanzminister und FDP-Chef. Lindner hat sich festgelegt beim Ziel für 2023: Er will die Inflation bekämpfen – statt sie durch neue Subventionen womöglich zu befeuern. Und natürlich müsse die Schuldenbremse 2023 wieder greifen, sagte er zu Wochenbeginn. Seit 2020 ist sie wegen der Coronapandemie und den wirtschaftlichen Folgen ausgesetzt. In den kommenden Monaten wird das eine der zentralen Fragen der Bundespolitik: Schafft er das?