Bundeskanzlerin Was bleibt eigentlich von der Ära Merkel?

Angela Merkel wird versuchen, das zu machen, was sie fast immer getan hat: Sie wird sich das (Laien-)Schauspiel ihrer politischen und parteiinternen Gegner mit einer Mischung aus Erstaunen, Unverständnis und Belustigung angucken, beobachten, wie die anderen sich am Ende dann doch vorwiegend selbst demontieren – und das tun, was sie perfektioniert hat: Einfach da sein, sich nicht allzu wichtig nehmen, stillhalten, weitermachen.



Diese Art des Regierens, die Männer wie Merz erkennbar in den Wahnsinn treibt, wird von Angela Merkel bleiben. Eine Großreformerin wird aus ihr nicht mehr werden. Schließlich zog sie aus ihrem ersten Bundestagswahlkampf 2005, in dem sie nach einem riesigen Vorsprung in den Umfragen fast noch den Sieg verspielte, eine alles überlagernde Konsequenz: Die Deutschen reden zwar gern über die ganz grundsätzliche Notwendigkeit von Reformen, finden es aber besser, wenn die im Ausland umgesetzt werden. Im schönen kuscheligen Deutschland soll sich möglichst nicht viel ändern. Es sei denn, es geht wirklich gar nicht mehr anders.