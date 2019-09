CDU-Spitze: Steuern senken und Klima schützen trotz schwarzer Null

Die CDU will auf dem Bundesparteitag am 22. und 23. November in Leipzig ein Konzept für eine „neue soziale Marktwirtschaft“ mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Wachstum und Wohlstand beschließen. Darin wird eine deutliche steuerliche Entlastung von Bürgern und Firmen gefordert - ohne aber neue Schulden aufzunehmen. „Darüber hinaus wollen wir ein Steuerentlastungspaket, das ohne neue Schulden insbesondere auf dem Abschmelzen des Solidaritätszuschlags, auf steuerlicher Forschungsförderung und auf einer Unternehmenssteuerreform aufbaut“, heißt es in dem Papier. Darin wird zudem eine Finanztransaktionsteuer befürwortet, die aber nicht nur auf Aktien erhoben werden dürfe. „Gerade in Zeiten niedriger Zinsen können Aktien eine gute Anlagealternative sein, um angemessene Renditen zu erzielen und ein hinreichendes Vermögen fürs Alter aufzubauen“, heißt es.