CDU-Wahlprogramm „One in – two out“: Für jedes neue Gesetz müssen zwei alte verschwinden

Die bis 2045 angestrebte „Klimaneutralität“ des „Industrielands Deutschland“ will die Union durch steuerliche Förderung begleiten. Investitionen in Umwelttechnologie und Energieeffizienz sollen steuerlich besser als bisher geltend gemacht werden. Die nationale CO2-Bepreisung in den Sektoren Verkehr und Gebäude müsse in den europäischen Emissionshandel integriert werden. Langfristiges Ziel ist ein weltweites Emissionshandelssystem, damit CO2 überall einen Preis hat. Ähnlich wie die Grünen plant die Union, die Einnahmen aus dem Emissionshandel an die Verbraucher zurückzugeben, um Belastungen durch höhere Benzinpreise und Energiekosten auszugleichen. Die EEG-Umlage soll abgeschafft und die Stromsteuer auf den EU-Mindestpreis gesenkt werden.