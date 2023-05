CDU-Wirtschaftstag „Fatale Mixtur von Umverteilung und Bürokratie“

Den schwierigsten Auftritt dürfte Robert Habeck vor sich haben. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz hat sich viele Sympathien verscherzt, die ihm anfangs auch aus den Reihen de Wirtschaft entgegengebracht wurden. Der Vorwurf, der Grünen-Politiker und seine Leute würden „Klimapolitik mit der Brechstange“ betreiben, haftet an Habeck, auch wenn er seinen umstrittenen Staatssekretär Patrick Graichen inzwischen entlassen hat. Schwerer noch als die Kritik an dessen Vetternwirtschaft und der Rigidität, mit das Gebäudeenergiegesetz (GEG) durchgesetzt werden soll, wiegt in der Wirtschaft die Kritik an der Schließung der deutschen Atomkraftwerke und den hohen Energiepreise.