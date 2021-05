Corona-Impfreihenfolge Die Impf-Priorisierung nach Bundesländern

NRW vergibt derzeit Termine für die Corona-Impfung im Impfzentrum für Personen der Priorisierungsstufe 1 und 2. Auch Teile der Priorisierungsgruppe 3 dürfen einen Impftermin vereinbaren, die Kassenärztliche Vereinigung meldete aber bis Juni keine freien Termine mehr. Am 7. Juni 2021, so kündigte Jens Spahn an, soll die Impfpriorisierung in Nordrhein-Westfahlen aufgehoben werden. Mehr Informationen zur Coronapandemie in Nordrhein-Westfahlen.