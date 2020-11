Corona-Novemberhilfen: Landeswirtschaftsminister wütend auf Peter Altmaier.

In den Bundesländern wächst der Unmut darüber, wie die Corona-Hilfe an die im November von den Beschränkungen betroffenen Unternehmen ausgezahlt werden sollen. Am Donnerstagnachmittag hatte Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) daher extra eine Sondervideokonferenz der Wirtschaftsminister der Länder einberufen. Ihr wichtigster Ansprechpartner in Bundesregierung blieb der Besprechung jedoch fern: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte wohl andere Verpflichtungen.