„Die eigentliche Arbeit beginnt erst“ So reagiert die deutsche Industrie auf die neue China-Strategie

Wirtschaftsverbände begrüßen die China-Strategie der Bundesregierung. „Die Industrie trägt das Konzept mit, wir halten es für gut und angemessen“, sagte das Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Wolfgang Niedermark, am Donnerstag in Berlin. „Aber die eigentliche Arbeit beginnt jetzt erst und wird ein Balanceakt.“ Es müsse nun geklärt werden, wer mit wem über die Umsetzung der Punkte rede – und man müsse dann über die unternehmerischen Freiheiten sprechen. „Derisking, aber kein Decoupling – diese Strategie ist richtig“, fügte BDI-Präsident Siegfried Russwurm hinzu. Sie adressiere geopolitische Risiken, betone aber gleichzeitig Deutschlands Interesse an substantiellen Wirtschaftsbeziehungen und an Kooperationen mit China zur Bewältigung globaler Herausforderungen.