Duell beim Tag der Familienunternehmer Lindner gegen Habeck: Der Clásico der deutschen Politik

Der Anpfiff: Verbandspräsident Reinhold von Eben-Worlee achtet in Hannover genau aufs Protokoll und begrüßt zuerst Habeck, dann Lindner. Kleine spitze Erinnerung daran, dass der Grüne Vizekanzler ist, nicht der Liberale. Seine Rede danach schlägt den Eröffnungsball allerdings ins Feld Lindners. Weg mit der Rente mit 63, alle fossilen Energien nutzen, den „vollschlanken“ Staatsapparat „abspecken“– so lauten seine laut beklatschten Forderungen an die Regierung. Eben-Worlee endet auch mit einem direkten Appell an Lindner: Ob er nicht eine Sparoffensive des Bundes anführen wolle?