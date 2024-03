Europe 2024 „Was einen Aggressor wie Russland provoziert, ist Schwäche“

Die Kritik an der deutschen Militärhilfe für die Ukraine „kann außerhalb Deutschland niemand verstehen“, behauptet der Kanzler und sagt: „Die Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.“ Deutschland sei „der größte Helfer nach den USA“. Das sei „ganz schön beeindruckend“, wehrt Scholz Fragen ab, warum er den „Taurus“ nicht liefern möchte. Und wie die Ukraine sich verteidigen kann, wenn die US-Hilfe unter einem Präsidenten Trump wegfiele.