Finanzmarktaufsicht Innovation braucht Kontrolle

Ein erheblicher Teil des Handels von Wertpapieren erfolgt automatisiert und in rasanter Geschwindigkeit. Es war einmal, dass Händler an der Börse über Handzeichen oder Zuruf Wertpapiere gekauft oder verkauft haben. Heute geschieht das zunehmend über Algorithmen, die angesichts einer Fülle an Daten, Nachrichten, Kursinformationen besser als der Mensch Muster und Trends erkennen können und in Millisekunden entscheiden. Der Mensch schaltet den Kopf aus und lässt die Maschine machen – das ist heute schon Realität und keine Zukunftsmusik. Doch ohne angemessene Aufsicht und Kontrolle drohen erhebliche systemische Risiken. Darauf verweist eine aktuelle Studie des World Economic Forum zur Transformation der Finanzmärkte durch künstliche Intelligenz.