Fragen und Antworten Was kommt statt der Gasumlage?

Ein Regierungssprecher sagte am Montag, es werde nun „sehr schnell“ und in einem sehr geordneten Verfahren die Struktur einer Gesamtlösung sichtbar werden. Dabei geht es nicht nur um die Gasumlage, sondern auch um eine mögliche Gaspreisbremse. Die Zeit drängt, denn am Mittwoch soll das Kabinett eigentlich Änderungen an der Gasumlage auf den Weg bringen, die „Trittbrettfahrer“ ausschließen – also Firmen, die gar keine Rettung brauchen, aber trotzdem das Geld der Verbraucher kassieren wollen.