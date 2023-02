Stattdessen wurde die neue Partei gegründet und in der Öffentlichkeit sofort als anti-europäisch und damit als undemokratisch und Rechtsaußen gebrandmarkt, was sie und viele ihrer Gründer damals definitiv nicht waren. Allerdings hat es sie wohl auch nicht gestört, dass viele Menschen von Rechtsaußen, darunter bekennende Antisemiten und Nazis, sich ihnen annäherten. Es herrschte wohl der Eindruck vor, man könne diese Leute disziplinieren und gleichzeitig am rechten Rand Wählerstimmen fischen.

Letzteres gelang überzeugend. Ersteres scheiterte krachend. Das Ergebnis ist bekannt. Die sogenannte Alternative für Deutschland AfD hat sich immer weiter nach rechts und dabei in vielerlei Hinsicht außerhalb einer verfassungsgemäßen Position bewegt. Heute ist die Partei weder konservativ noch wirtschaftsliberal, sie ist reaktionär und in jeder Hinsicht illiberal. Und sie vergiftet regelmäßig die politische Diskussion durch eine widerwärtige Wortwahl. Somit hatten diejenigen, die sie von Anfang an in die rechtsextreme Ecke gestellt haben, scheinbar Recht – wobei nicht klar ist, ob und inwieweit diese Strategie die entsprechenden Leute erst motiviert hat, beizutreten.