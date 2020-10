Das Problem ist dabei nicht die Inkonsistenz an sich, denn die Grünen sind nicht die erste politische Gruppierung, deren Handeln vom Reden abweicht. In der Demokratie muss man vor Wahlen Stimmungen aufgreifen und Versprechungen machen, genauso wie man danach Kompromisse eingehen muss. Man darf den Grünen in Hessen (oder in anderen Fällen in Schleswig-Holstein oder Baden-Württemberg) glauben, dass die Rodung von Wäldern oder der Bau von Rheinbrücken nicht ihre Präferenzen widerspiegelt. Man kann trotzdem so etwas wie Verantwortungsbewusstsein darin erkennen, diese Kompromisse zugunsten anderer Ziele einzugehen. Dieses wird gerade untergraben.