Synthetische Kraftstoffe Warum Friedrich Merz irrt

Da erscheinen synthetische Kraftstoffe wie der Weiße Ritter in der Not: Statt mit Benzin und Diesel, bei deren Verbrennung in einem Motor unvermeidbar mehrere Kilogramm CO2 je Liter Kraftstoff entstehen, würden ganz normale Diesel und Benziner künftig mit klimaneutralen, künstlich erzeugten Kraftstoffen fahren. Das Schöne: diese so genannten SynFuels oder E-Fuels gibt es schon; technisch sind sie machbar. Man gewinnt zunächst aus Wasser per Elektrolyse Wasserstoff, den man dann mit Kohlenwasserstoffketten anreichert, bis man das gewünschte Produkt hat: Synthetisch hergestelltes Benzin, Diesel, Kerosin. Verwendet man bei der Herstellung dieser SynFuels nur Strom aus erneuerbaren Quellen, wie Wind, Wasserkraft, Solar, dann wird bei der Verbrennung der E-Fuels im Automotor nur genau so viel CO2 ausgestoßen, wie ihnen davor bei der Herstellung zugeführt wurde. Ein klimaneutraler Kraftstoff also.