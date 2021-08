So nachvollziehbar der Wunsch ist, den Menschenrechten, der Gleichstellung, sozialen Standards und guter Umweltqualität überall zur Durchsetzung verhelfen zu wollen, so schwierig bis unmöglich ist es, dies ohne Paternalismus und Gewalt zu schaffen. Der beste Weg scheint nach wie vor darin zu bestehen, es mit Diplomatie, relativ offenem Außenhandel (wenn auch nicht für das wesentliche Exportprodukt Afghanistans, das Opium) und Direktinvestitionen, zum Beispiel in Dienstleistungssektoren wie Bildung, zu versuchen. Dies hilft den Menschen in der langen Frist mehr als sämtliche Belehrungen in Verbindung mit Hilfszahlungen. Nur nebenbei: Das heißt nicht, dass Auslandseinsätze zum Beispiel bei Naturkatastrophen oder Bürgerkriegen keinen Sinn machten.



In der kurzen Frist allerdings kann es überdies durchaus sein, dass das Instrument der Entwicklungshilfe dazu eingesetzt werden kann, den gefährdeten Menschen in Afghanistan zu helfen. Es ist im Moment zwar unvorstellbar, dass die Vereinigten Staaten oder die Europäische Union ihre Hilfszahlungen an Partner in Afghanistan nicht einstellen werden. Aber sie können sie wohl als Verhandlungsmasse für die Ausreise der Ortskräfte einsetzen. Genauso können sie die Aufnahme diplomatischer und wirtschaftlicher Beziehungen an die Wahrung von Menschen- und Bürgerrechten knüpfen.