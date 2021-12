In der vergangenen Woche gab es eine kurze Meldung, die in der Öffentlichkeit kaum Resonanz erfuhr, die aber alle Bürger in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) aufhorchen lassen sollte. Die für die Europäische Zentralbank (EZB) zuständige Gewerkschaft, die International and European Public Services Organisation (IPSO), verlangte eine stärkere Lohnerhöhung als von der EZB selbst angeboten. Die Begründung – Inflationsausgleich – ist für die meisten Bürger wohl kaum überraschend, denn in der Tat sorgt die Inflation in der Eurozone für einen dauerhaften Verlust an Kaufkraft.