Hardware-Nachrüstung Signale einer Einigung im Dieselstreit mehren sich

Einen Rückkauf älterer Diesel, wie er Scheuer vorschwebt, lehnten die Hersteller zuletzt ab. Allerdings war nicht ganz klar, ob die Front noch einheitlich ist. Hier könnte die Ankündigung von Kanzlerin Merkel für Bewegung gesorgt haben, die die Autoindustrie vor zu scharfen CO2-Grenzwerten in der EU schützen will. Auch wenn eine Koppelung an die Diesel-Debatte in Berlin bestritten wird, so wird in der Branche doch ein Zusammenhang gesehen.