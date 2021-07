Hochwasserkatastrophe Den Schutz vor der Sturzflut gibt es, nur ist er nicht bezahlbar

Es war im Jahr 1962, zur großen Sturmflut, als Jürgen Jensen zusammen mit seinem Vater auf den Deich kletterte und zusah, wie die unglaublichen Wassermassen zurück in die Nordsee strömten. „Das hat mich extrem beeindruckt“, sagt der Wissenschaftler. So sehr, dass es ihn sein Leben lang nicht mehr losgelassen hat. Heute ist Jensen Bauingenieur, Leiter des Instituts für Wasser und Umwelt an der Uni Siegen und einer von Deutschlands führenden Experten für Hochwasser als Folge des Klimawandels. Und was Jensen in den vergangenen Tagen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz beobachtet hat, erschreckt selbst ihn.