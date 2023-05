Industriestrompreis Scholz zeigt sich zurückhaltend bei Industriestrompreis

„Wir müssen jetzt sehr schnell die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen, damit die Stromproduktion in Deutschland billiger wird“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Samstag am Rande eines Besuchs in Kenia. Auf die Frage, ob er die Pläne des Vizekanzlers richtig finde, wich Scholz aus und betonte wie schon vergangenen Montag nur, dass man durch die schnelle Produktion von mehr Ökostrom die Kosten senken könne.