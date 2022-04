IWF-Frühjahrstagung in Washington Finanzminister gegen die Stagflation

In 12.000 Meter Höhe fliegt der Luftwaffen-Airbus gerade mitten über dem Atlantik in Richtung amerikanische Ostküste, als Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den mitreisenden Journalisten eine Vorschau auf die Themen gibt, die ihn und seine Amtskollegen aus aller Welt zusammen mit den Notenbankchefs in den kommenden zwei Tagen beschäftigen werden. In Washington findet die traditionelle Frühjahrskonferenz von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank statt, dort treffen sich auch die G20- und G7-Staaten in ihrem jeweiligen Format. Es ist das größte finanz- und geldpolitische Meeting der Welt.