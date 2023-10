Roboter-Start-up „Der Markt für Roboter wird größer als der für Autos sein“

Zu den bisherigen Kunden von Neura Robotics gehören Unternehmen aus der Automobilbranche, Hersteller von Schweißgeräten, der japanische Roboterhersteller Kawasaki Robotics – und auch ein Kunde in China, der die Roboter für Arbeiten in Küchen einsetzen will. 5000 Stück habe das Unternehmen dafür geordert, sagt Reger.



Lesen Sie auch: Ist der Roboter wirklich mein Feind?



Insgesamt summierten sich die Vorbestellungen bei Neura Robotics auf mindestens 450 Millionen Euro, sagt Reger. Mehr als 100 weitere Verträge seien in Verhandlungen. Um die Nachfrage zu bedienen, will das Start-up jetzt seine Fertigungskapazität ausbauen und weiteres Personal anheuern. 160 Mitarbeiter sind aktuell bei dem Roboterhersteller beschäftigt.